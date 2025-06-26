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Власть

Совет Европы решил создать спецтрибунал по агрессии России против Украины

Совет Европы заключил соглашение с Украиной о создании специального трибунала по агрессии России против Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что ООН считает таким преступлением применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другой страны.

Документ подписали в Страсбурге генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во Францию после участия в саммите НАТО в Гааге.

Спецтрибунал должен судить высших политических и военных руководителей, которые несут ответственность за полномасштабное вторжение России в Украину, говорится в тексте.

Однако начать суд над президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым трибунал сможет только после того, как они покинут свои посты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334203/
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