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Власть

Кыргызстан принял участие в 20-й встрече секретарей советов безопасности ШОС

Секретарь Совета безопасности Бактыбек Бекболотов принял участие в юбилейной, двадцатой встрече секретарей советов безопасности ШОС в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, глав делегаций встречал заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Бактыбек Бекболотов отметил, что вокруг незавершенных войн и политических кризисов, помимо терроризма и экстремизма, сохраняются угрозы распространения незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков и деятельность транснациональной организованной преступности.

«Вызовами безопасности также являются возросшие масштабы распространения радикальных идеологических взглядов и концепций, особенно сильно влияющих на молодежь, а также использование интернета для пропаганды терроризма и экстремизма», — сказал секретарь Совбеза.

По итогам 20-й встречи секретарей советов безопасности государств – членов ШОС подписан протокол.

Отмечается, что следующая встреча пройдет в Кыргызстане в 2026 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334159/
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