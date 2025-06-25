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Власть

В Минстрое заявили, что в Кыргызстане нет мошенничества в сфере строительства

На заседании Жогорку Кенеша замглавы Минстроя Талантбек Иманакун уулу заявил, что сейчас в Кыргызстане нет мошенничества в строительной сфере.

Депутаты обсуждали законопроект «Об основах градостроительства, архитектурной и строительной деятельности», инициированный своими коллегами.

Нардеп Дастан Бекешев отметил, что проект закона создает благоприятные условия для стройфирм в ущерб гражданам.

«Вы говорите, что подняли уставной капитал для строительных компаний и так далее. Но читаю законопроект и понимаю, что для стройфирм создаются хорошие условия. Но они ведь в основном обманывают граждан. Собирают деньги с дольщиков, потом либо не строят, либо убегают. Например, СК «Раян Билдинг». Задержали только после обращений», — сказал парламентарий.

Талантбек Иманакун уулу ответил, у Минстроя много замечаний к этому законопроекту.

«Ко второму чтению нужно доработать документ с учетом заключения кабмина. Мы сейчас в работе используем действующий хороший закон, принятый в 1994 году. И если примут новый в предлагаемом виде, то может случиться бардак», — подчеркнул он.

Дастан Бекешев продолжил: писать законопроекты нужно в пользу граждан, а не строительных компаний.

«Понимаю, строительство двигатель экономики, но мы должны очистить рынок от мошенников. А когда мы это сделаем? Шарлатаны продолжают жить припеваючи. Они всем добросовестным компаниям портят репутацию», — выразил негодование депутат.

Замглавы Минстроя ответил, что мошенники и незаконные строительства были до 2020 года.

«В последние годы ни одних, ни других нет. Потому что мы даем разрешение на строительство только тогда, когда фирма показывает свой капитал. До этого два-три человека могли объединиться, начать бизнес. На стадии строительства кто-то кого-то обманывал, они ругались и простой народа оставался на улице. Сейчас мы не допустим такого. Сейчас мошенников нет», — уверенно заявил Таланбек Иманакун уулу.

В результате обсуждения депутаты поддержали законопроект «Об основах градостроительства, архитектурной и строительной деятельности» в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334127/
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