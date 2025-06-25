Жогорку Кенеш одобрил введение самозапрета на заключение кредитной сделки

На заседании Жогорку Кенеша депутаты во втором и третьем чтениях приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки.

Проект закона разработан для повышения уровня защищенности граждан от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без их ведома, а также для устранения законодательных коллизий, касающихся обмена кредитной информацией между кредитными бюро и финансовыми организациями.

Самозапрет — это добровольный отказ гражданина от возможности оформления договоров потребительского кредита или займа. Установление и снятие самозапрета будут осуществляться через государственный портал электронных услуг или иными способами, а соответствующая информация направляться в кредитные бюро.

В Законе «О банках и банковской деятельности» предлагается прописать, что лица, предоставляющие банковские услуги, до заключения кредитного договора обязаны запросить в существующих кредитных бюро информацию о наличии или об отсутствии самозапрета.

Уточняется, что законопроект разработан с учетом международного опыта (Россия, Казахстан, Узбекистан), где аналогичные меры доказали свою эффективность в защите граждан от кредитного мошенничества.