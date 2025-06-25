14:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Жогорку Кенеш одобрил введение самозапрета на заключение кредитной сделки

На заседании Жогорку Кенеша депутаты во втором и третьем чтениях приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки.

Проект закона разработан для повышения уровня защищенности граждан от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без их ведома, а также для устранения законодательных коллизий, касающихся обмена кредитной информацией между кредитными бюро и финансовыми организациями.

Самозапрет — это добровольный отказ гражданина от возможности оформления договоров потребительского кредита или займа. Установление и снятие самозапрета будут осуществляться через государственный портал электронных услуг или иными способами, а соответствующая информация направляться в кредитные бюро.

В Законе «О банках и банковской деятельности» предлагается прописать, что лица, предоставляющие банковские услуги, до заключения кредитного договора обязаны запросить в существующих кредитных бюро информацию о наличии или об отсутствии самозапрета.

Уточняется, что законопроект разработан с учетом международного опыта (Россия, Казахстан, Узбекистан), где аналогичные меры доказали свою эффективность в защите граждан от кредитного мошенничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334102/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься
Обязать чиновников знать кыргызский. Парламент одобрил законопроекты о госязыке
В Кыргызстане заблокируют порносайты. Парламент принял законопроект
Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля
Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов
Торага Жогорку Кенеша заложил капсулу под строительство школы в Ноокате
Пожар в селе Гульча. Пострадавшим передали денежные сертификаты
Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении
Депутаты попросят информацию у министра энергетики о вчерашнем блэкауте
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Перевод начальной школы на&nbsp;госязык. Законопроект зарегистрирован в&nbsp;ЖК Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
Депутаты ЖК&nbsp;считают, что министр здравоохранения должен уйти в&nbsp;отставку Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку
В&nbsp;Кремле объяснили отказ России от&nbsp;безоговорочного перемирия с&nbsp;Украиной В Кремле объяснили отказ России от безоговорочного перемирия с Украиной
Бизнес
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
25 июня, среда
14:55
Программа «Чистое небо — 2030» утверждена в Бишкеке Программа «Чистое небо — 2030» утверждена в Бишкеке
14:53
Аэропорт «Нарын» будет введен в эксплуатацию в августе
14:42
Жогорку Кенеш одобрил введение самозапрета на заключение кредитной сделки
14:38
В Нарынской области до конца года достроят два водохранилища
14:32
Бишкекские автобусы выставят в залог. Горкенеш дал согласие