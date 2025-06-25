Садыр Жапаров: Партнерские отношения КР и Малайзии выходят на новый уровень

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках официального визита в Малайзию провел переговоры с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом в Путраджае.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Анвар Ибрагим выразил глубокую благодарность за теплый и радушный прием, оказанный ему в прошлом году во время официального визита в КР, отметив природное богатство и гостеприимство нашей страны. Он особо подчеркнул значительно укрепившиеся двусторонние отношения между государствами и предложил членам своего правительства посетить Кыргызстан, чтобы ознакомиться с возможностями для развития дальнейшего сотрудничества и познакомиться с красотами страны.

В свою очередь Садыр Жапаров подчеркнул, что переговоры выведут дружественные и партнерские отношения между КР и Малайзией на новый уровень.

В данном контексте он заметил, что с прошлого года кыргызско-малайзийские отношения активно развиваются по различным направлениям, открываются новые сферы для партнерства.

Глава государства отметил, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Малайзией в ряде перспективных сфер, к примеру, в расширении взаимного импорта и экспорта продукции, в частности в экспорте в Малайзию экологически чистой продукции КР: мяса, меда, орехов.

Он с удовлетворением подчеркнул, что сотрудничество в области халал-индустрии между Кыргызской Республикой и Малайзией активно развивается, и выразил заинтересованность в развитии взаимодействия в регулировании и сертификации халал-продукции с учетом передового опыта Малайзии.

Президент также предложил рассмотреть возможность строительства совместных халал-парков в КР, отметив готовность оказать необходимое содействие со стороны государства.

В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что Кыргызстан занимает одно из ведущих мест на рынке гидроэнергетики Центральной Азии. Поддерживая политику Малайзии по переходу к зеленой экономике, Садыр Жапаров пригласил к участию в проектах по строительству малых и крупных ГЭС, возобновляемых энергетических станций на территории КР. Также он выразил заинтересованность в привлечении передовых технологий Малайзии в энергетическую сферу республики.

Глава государства пригласил малайзийскую сторону активно развивать сотрудничество в сфере туризма и предложил рассмотреть возможность строительства курортов и отелей высокого уровня по малайзийским стандартам.

Премьер-министр Малайзии отметил значительный потенциал для дальнейшего развития кыргызско-малайзийского взаимодействия по разным направлениям, в том числе в образовании, медицине, информационных технологиях, зеленой экономике, халал-индустрии и другом. Он предложил компетентным министерствам двух стран на месте проработать конкретные механизмы и пути активизации взаимовыгодного сотрудничества.

Фото пресс-службы АПК. Садыр Жапаров в Малайзии

Отметим, визит Садыра Жапарова является первым официальным визитом в качестве президента в Малайзию за последние 30 лет.

В завершение встречи глава государства пригласил Анвара Ибрагима посетить Кыргызстан с государственным визитом.