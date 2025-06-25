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Власть

В Кыргызстане определили авиаперевозчика для нарушителей миграционных законов

В Кыргызстане определили авиакомпанию для перевозки иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, ОсОО «Аэро Номад Эйрлайнс» определено поставщиком услуг по авиаперевозке иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства.

Решение принято для реализации Указа президента «О мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории КР».

МВД поручено методом закупки из одного источника приобрести услуги по их авиаперевозке.

Распоряжение будет действовать в течение двух лет.

Согласно данным Министерства юстиции, ОсОО «Аэро Номад Эйрлайнс» руководит Тимур Аралбаев, учредителем является Ирина Шейх. Основной вид деятельности компании — деятельность пассажирского воздушного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334007/
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