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Власть

Взаимоприемлемые решения по санкционным вопросам ищут Кыргызстан и США

Кыргызстан и США в поисках взаимоприемлемых решений по санкционным вопросам. Эта тема обсуждалась на встрече заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов в Бишкеке Лесли Вигери, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и консульско-правовой сферах, а также выразили готовность к совместной работе по поиску взаимоприемлемых решений по санкционным проблемам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334005/
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