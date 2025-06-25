Взаимоприемлемые решения по санкционным вопросам ищут Кыргызстан и США

Кыргызстан и США в поисках взаимоприемлемых решений по санкционным вопросам. Эта тема обсуждалась на встрече заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов в Бишкеке Лесли Вигери, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Фото пресс-службы МИД

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и консульско-правовой сферах, а также выразили готовность к совместной работе по поиску взаимоприемлемых решений по санкционным проблемам.