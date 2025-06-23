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Власть

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Малайзию

Президент Садыр Жапаров 24-25 июня по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетит с официальным визитом Куала-Лумпур. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

«В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес», — сказал он.

В рамках официального визита также запланированы встречи Садыра Жапарова с руководством законодательной власти Малайзии, а также диалог с бизнес-сообществом.

«Данный визит является первым официальным визитом президента в Малайзию за последние 30 лет», — отметил Сагынбек Абдумуталип.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333739/
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