Дебюрократизация. Минтруда проведет реорганизацию подведомственных структур

Министерство труда, социального обеспечения и миграции выступает за реорганизацию Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий путем присоединения к нему Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива направлена на дебюрократизацию. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.
Как пояснили в ведомстве, изменения предлагаются в целях оптимизации и дебюрократизации государственного управления, направленных на устранение барьеров и избыточных процедур.
Также предлагается переименовать это учреждение в Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и восстановительной реабилитации при Министерстве труда. По мнению чиновников, это позволит ликвидировать дублирующие административные, бухгалтерские и обслуживающие штатные единицы, имеющиеся в центре.
Сейчас на учете здесь состоит более 13 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе:
- пользователей протеза бедра — 744;
- пользователей протеза голени — 601;
- пользователей протеза руки — 312.
Из общего числа обслуживаемых — 5 тысяч 984 ребенка с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая:
- детский церебральный паралич;
- укорочение нижних конечностей;
- дисплазию тазобедренных суставов;
- врожденное недоразвитие нижних конечностей;
- ампутацию нижних конечностей.
За последние три года число обслуживаемых лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, состоящих на учете, увеличилось на 1 тысячу 200 человек. Это произошло за счет роста количества врожденных и приобретенных заболеваний как у детей, так и у взрослых.
Минтруда намерено провести эту реорганизацию в рамках Указа президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы».