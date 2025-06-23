Дебюрократизация. Минтруда проведет реорганизацию подведомственных структур

Министерство труда, социального обеспечения и миграции выступает за реорганизацию Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий путем присоединения к нему Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива направлена на дебюрократизацию. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, изменения предлагаются в целях оптимизации и дебюрократизации государственного управления, направленных на устранение барьеров и избыточных процедур.

Также предлагается переименовать это учреждение в Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и восстановительной реабилитации при Министерстве труда. По мнению чиновников, это позволит ликвидировать дублирующие административные, бухгалтерские и обслуживающие штатные единицы, имеющиеся в центре.

Сейчас на учете здесь состоит более 13 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе:

пользователей протеза бедра — 744;

пользователей протеза голени — 601;

пользователей протеза руки — 312.

Из общего числа обслуживаемых — 5 тысяч 984 ребенка с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая:

детский церебральный паралич;

укорочение нижних конечностей;

дисплазию тазобедренных суставов;

врожденное недоразвитие нижних конечностей;

ампутацию нижних конечностей.

За последние три года число обслуживаемых лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, состоящих на учете, увеличилось на 1 тысячу 200 человек. Это произошло за счет роста количества врожденных и приобретенных заболеваний как у детей, так и у взрослых.

Минтруда намерено провести эту реорганизацию в рамках Указа президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы».