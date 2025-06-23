13:32
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Дебюрократизация. Минтруда проведет реорганизацию подведомственных структур

Министерство труда, социального обеспечения и миграции выступает за реорганизацию Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий путем присоединения к нему Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива направлена на дебюрократизацию. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, изменения предлагаются в целях оптимизации и дебюрократизации государственного управления, направленных на устранение барьеров и избыточных процедур.

Также предлагается переименовать это учреждение в Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и восстановительной реабилитации при Министерстве труда. По мнению чиновников, это позволит ликвидировать дублирующие административные, бухгалтерские и обслуживающие штатные единицы, имеющиеся в центре.

Сейчас на учете здесь состоит более 13 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе:

  • пользователей протеза бедра — 744;
  • пользователей протеза голени — 601;
  • пользователей протеза руки — 312.

Из общего числа обслуживаемых — 5 тысяч 984 ребенка с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая:

  • детский церебральный паралич;
  • укорочение нижних конечностей;
  • дисплазию тазобедренных суставов;
  • врожденное недоразвитие нижних конечностей;
  • ампутацию нижних конечностей.

За последние три года число обслуживаемых лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, состоящих на учете, увеличилось на 1 тысячу 200 человек. Это произошло за счет роста количества врожденных и приобретенных заболеваний как у детей, так и у взрослых.

Минтруда намерено провести эту реорганизацию в рамках Указа президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/333729/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Социальный контракт. В Кочкорском районе вручили сертификаты на 150 тысяч сомов
В КР выросло количество трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы
Получение разрешений для грузоперевозок и водительских справок ускорили в КР
Пятеро несовершеннолетних кыргызстанцев возвращены на родину
Минтруда: Более 26 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в 2025-м
«Мекен карт»: как получить статус соотечественника с иностранным гражданством
Кыргызстан и Беларусь обменяются опытом в сфере регулирования оплаты труда
Аяз Баетов: Госорганы оказывают сопротивление дебюрократизации госсистемы
До 10 июня иностранцы могут легализовать свое пребывание без штрафов в КР
В Бишкеке проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»
Популярные новости
Планируется визит президента России Владимира Путина в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; Беглов Планируется визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан — Беглов
ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона
&laquo;Росатом&raquo; просит не&nbsp;использовать слово &laquo;Киргизия&raquo;&nbsp;&mdash; Кыргызская Республика «Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Мы&nbsp;хотим, чтобы Кыргызстан и&nbsp;кыргызы имели особый статус в&nbsp;России&nbsp;&mdash; Темир Сариев Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
23 июня, понедельник
13:26
Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. Полный список Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. П...
13:20
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля
13:18
Уровень образования мигрантов в странах Евросоюза рекордно вырос
13:06
В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут «Эки дос»
13:02
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна