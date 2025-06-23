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Власть

Запись в школу. В Бишкеке свободными остается почти 3 тысячи мест

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Советбек Рустамбек уулу поднял вопрос нехватки мест для детей, которые пойдут в первый и второй классы в Бишкеке.

По словам народного избранника, к нему с этой жалобой обратилось около 50 человек, и спросил, как Минпросвещения собирается решать этот вопрос.

Заместитель министра просвещения Лира Самыкбаева ответила, что в рамках дебюрократизации отменили все справки.

«Родители могут подать заявку через сайт edu.gov.kg, портал «Тундук» или же мобильные кошельки MegaPay, «О!Деньги» и другие. На первом этапе можно зачислить в школу по прописке, на втором можно подать уже на свободные места в желаемые образовательные учреждения», — сказала она.

По данным замминистра, по Кыргызстану всего открыто 289 тысяч 569 квот в школы. На сегодня 131 тысяча 375 остаются свободными. В столице открыто 30 тысяч 361 место, из них сейчас 2 тысячи 865 свободны.

Советбек Рустамбек уулу заметил, что у родителей самостоятельно не получается подать заявку через электронную систему.

Лира Самыкбаева ответила, что в таком случае они могут задать свои вопросы по телефону горячей линии 110.

Отметим, со 2 июня электронная запись проходит по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки). Она продлится до 15 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333717/
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