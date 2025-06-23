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Власть

Министр иностранных дел КР провел ряд встреч на полях сессии глав ведомств ОИС

В рамках сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в Стамбуле провел ряд встреч с коллегами из других стран.

Он побеседовал с министром юстиции Республики Мозамбик Матеусом Финиассе Саизе. Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов сотрудничества, в том числе активизацию политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ОИС. Договорились поддерживать тесные рабочие контакты.

Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина‑Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре. Обсуждены вопросы укрепления политического диалога между странами. Глава МИД КР пригласил коллегу посетить Кыргызстан с визитом.

Затем он провел встречу с министром иностранных дел Габонской Республики Режисом Онанга Ндиайе. В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности для развития двустороннего и многостороннего партнерства, подчеркнув обоюдный интерес к укреплению политического диалога и расширению экономических, торговых и гуманитарных связей.

Кроме того, обсуждалось взаимодействие в международных структурах, прежде всего в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

В заключение стороны договорились поддерживать рабочие контакты и совместно работать над углублением взаимовыгодных отношений между Кыргызской Республикой и Габонской Республикой.

Также состоялась встреча Жээнбека Кулубаева с постоянным секретарем МИД Федеративной Республики Нигерия Дуномой Ахмед Умаром. Обсуждены вопросы установления и укрепления политического диалога, построения и развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в международных организациях.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества, выразив готовность к активному взаимодействию по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, и поддержанию устойчивых рабочих контактов на всех уровнях. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/333692/
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