Спикер Жогорку Кенеша пообещал построить новую школу в селе Беш-Коргон

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу и депутаты ознакомились с состоянием аварийной школы в селе Беш-Коргон Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, учебное заведение, рассчитанное на 125 мест, построено методом «ашара» в 2007 году. Однако в последние годы на стенах появились трещины и здание пришло в аварийное состояние. Несмотря на это, в школе обучается около 300 учеников.

Торага напомнил, что в свое время из-за отсутствия школы в его селе ему приходилось пешком преодолевать 4 километра до учебного заведения, открытого в здании департамента дорожного хозяйства.

«Я хорошо знаю проблему школ. Отсутствие необходимых условий для учебы мешает ученикам получать глубокие знания. Поэтому государство уделяет большое внимание этому вопросу, и в последние годы активно ведется строительство новых образовательных учреждений. Даст Бог, в ближайшее время в этом селе тоже будет построена новая школа», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он дал поручение соответствующим руководителям и заявил, что возьмет этот вопрос под личный контроль.

Вместе с тем спикер выразил благодарность коллективу учителей, которые, несмотря на работу в аварийном здании, дают детям хорошее образование.

«Два педагога были признаны лучшими учителями на республиканском уровне, а некоторые из ваших учеников занимают призовые места на олимпиадах. Мы считаем, что это плоды ваших неустанных усилий. Продолжайте активно работать и воспитывать лучших сыновей и дочерей», — подчеркнул он.

Отметим, в апреле на заседании парламента министр просвещения сообщала, что в Кыргызстане 59 аварийных школ.