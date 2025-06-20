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Власть

Кабмин отменил проекты электрификации и закупки вагонов на 2,9 миллиарда сомов

Кабинет министров внес изменения в программу развития железнодорожного транспорта на 2022–2026 годы. Из плана мероприятий исключены два важных проекта — электрификация участка Турксиб — Рыбачье и закупка новых пассажирских вагонов. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Проект по электрификации предполагал подготовку технико-экономического обоснования и поиск финансирования на сумму от 84,6 до 126,9 миллиона сомов. Закупка вагонов стоимостью около 2,8 миллиарда сомов должна была осуществляться за счет заемных средств при участии Министерства транспорта и Министерства экономики.

Ранее предприятие «Кыргыз темир жолу» планировало обновить парк на 36 вагонов, но после внесенных изменений эти планы утратили поддержку государства и находятся под вопросом.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333533/
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