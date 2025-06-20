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Власть

Порядок использования средств из накопительного пенсионного фонда упрощен

Президент подписал изменения в Закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию».

Документ предусматривает упрощение порядка использования личных средств в накопительном пенсионном фонде для приобретения жилья у субъектов строительства напрямую без участия коммерческих банков.

В частности, законом дается право застрахованных лиц использовать пенсионные выплаты из накопительного пенсионного фонда в качестве первоначального и дополнительного взноса при приобретении на договорной основе жилья в строящихся или построенных объектах без предоставления банковской гарантии.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 апреля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333508/
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