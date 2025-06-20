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Власть

Единичные случаи. Алмаз Салиев рассказал, как в ГТС борются с коррупцией

Председатель Государственной таможенной службы Алмаз Салиев на брифинге, представляя итоги исполнения 100-дневного плана, ответил на вопрос 24.kg о борьбе с коррупцией среди сотрудников ведомства.

Он отметил, что в прошлом году 86 сотрудников были уволены за участие в коррупционных схемах.

«Я уверенно могу сказать, что за последнее время таких фактов уже нет. Вы, наверное, даже в средствах массовой информации меньше стали слышать. Есть единичные случаи, но нельзя назвать это коррупцией, возможно — взяточничество. А коррупция — термин, охватывающий всю систему», — сказал Алмаз Салиев.

Он добавил, что гарантировать чистоплотность 1 тысячи 341 сотрудника сложно, но, по его словам, для искоренения коррупции ведется определенная работа.

«Максимально искоренить коррупцию можно только путем внедрения цифровых решений. На пунктах пропуска уже полностью отменены всякие барьерные вопросы. Мы можем видеть, какие решения принимаются сотрудниками на границе, проследить, сколько времени тот или иной сотрудник держал водителя до принятия решения. С внедрением таких решений у нас как результат — больше платежей, пропускная способность увеличивается в разы», — отметил Алмаз Салиев.

Также он добавил, что таможенникам повысили заработную плату для того, чтобы они не были заинтересованы во взятках.

Напомним, в конце 2023 года ГКНБ сообщал, что в Таможенной службе выявлены 85 сотрудников,  связанных с членами ОПГ Камчи Кольбаева и мафией Райымбека Матраимова. Тогда сообщалось, что 76 из них уволены. В общем сообщалось о разоблачении 226 государственных служащих различного ранга, которые были тайно связаны с ними, более 180 отстранены и уволены.

До этого глава ГТС Самат Исабеков говорил об увольнении 58 сотрудников за связь с Райымбеком Матраимовым. 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/333494/
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