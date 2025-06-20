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Власть

В Кыргызстане 963 врача получили квартиры от Госипотечной компании

В Кыргызстане 963 врача получили квартиры в рамках программы Государственной ипотечной компании. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» заявил председатель ГИК Темиркул Балтабаев.

По его словам, на сегодня более 2,6 тысячи сотрудников сферы здравоохранения стоят в очереди на получение госипотеки.

Темиркул Балтабаев отметил, что до конца 2027 года все медработники, стоящие в очереди, получат жилье. 

Отметим, в 2025 году ГИК планировала передать 4 тысячи 499 квартир в рамках государственной ипотечной программы. В 2024-м было вручено жилье 1 тысячи 59 гражданам. Всего на сегодня ведется строительство 61 тысячи 827 квартир по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333491/
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