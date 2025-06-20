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Власть

Осенью Минздрав получит 50 машин скорой помощи от Евразийского фонда

Осенью этого года Минздрав получит от Евразийского фонда стабилизации и развития 50 машин скорой помощи. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» заявил глава ведомства Эркин Чечейбаев.

Депутат Пархат Тулендыбаев отметил, что ранее он поднимал вопрос, касающийся оказания экстренной медицинской помощи вновь присоединенным населенным пунктам к Бишкеку. Это села Маевка, Пригородное, Озерное, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка. Проблема заключается в том, что станции на этих территориях не работают из-за отсутствия машин скорой помощи.

Глава Минздрава ответил, что изначально планировалось получить 50 машин скорой помощи в 2026 году в рамках проекта ЕФСР.

«Но, учитывая критическую ситуацию, проводили переговоры с фондом весной и попросили ускорить процесс передачи автомобилей. Предварительно, если все пойдет по плану, в 2025-м ближе к осени ожидаем прибытие партий машин скорой медицинской помощи», — сказал он.

Эркин Чечейбаев заметил, что полученная техника будет распределена по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333476/
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