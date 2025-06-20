Депутат ЖК Жаныбек Кыдыкбаев просит проверить всех граждан на наркотики

На заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Жаныбек Кыдыкбаев попросил всех граждан проверить на наркотики.

По его словам, сейчас использование запрещенного вещества активно распространилось не только в крупных городах и регионах.

«Нужно у всех граждан взять тест, в том числе у государственных служащих. Если так продолжится, мы кому оставим наше государство? Наркоманам? Со временем это может привести к бесплодию, уменьшению населения. МВД работает в этом направлении, но неэффективно. Вчера изъяли 80 килограммов наркотиков, это в каких объемах поступает в нашу страну запрещенное вещество?» — возмутился Жаныбек Кыдыкбаев.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев ответил, что проверить всех граждан на наркотики невозможно.

«Но мы сейчас реализуем проект с российской стороной по проверке сточных вод школ в республике. Проводим переговоры. Будем брать пробу воды. И если там будут обнаружены остатки синтетического вещества, то в этой школе МВД сможет проводить расследование. Так мы выявим самые проблемные учебные заведения», — рассказал он.