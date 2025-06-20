В КР упростили оформление страховых полисов через мобильное приложение «Тундук»

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в правила обязательного страхования жилья от пожаров и природных катастроф. Теперь оформить электронный страховой полис можно через мобильное приложение «Тундук» или автоматизированную систему.

Если страховой договор оформлен через приложение, бумажные документы представлять не нужно — все будет в цифровом виде. Выплаты по страховке производят безналичным способом на счет пострадавшего или уполномоченного лица.

Уточнены требования к документам, подтверждающим страховые случаи, и установлен порядок взаимодействия между государственными органами для оперативного решения вопросов страхования.

Изменения вступят в силу 5 июля 2025 года.