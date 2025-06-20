15:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

В КР упростили оформление страховых полисов через мобильное приложение «Тундук»

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в правила обязательного страхования жилья от пожаров и природных катастроф. Теперь оформить электронный страховой полис можно через мобильное приложение «Тундук» или автоматизированную систему.

Если страховой договор оформлен через приложение, бумажные документы представлять не нужно — все будет в цифровом виде. Выплаты по страховке производят безналичным способом на счет пострадавшего или уполномоченного лица.

Уточнены требования к документам, подтверждающим страховые случаи, и установлен порядок взаимодействия между государственными органами для оперативного решения вопросов страхования.

Изменения вступят в силу 5 июля 2025 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/333447/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане количество застрахованного жилья увеличилось в 2,4 раза — Госстрах
Доходы страховых компаний Кыргызстана превысили 2 миллиарда сомов в I квартале
Кыргызгосстрах выплатил с начала года 19 миллионов сомов пострадавшим
Мэр Бишкека поручил застраховать 100 процентов муниципального имущества
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Замминистра экономики не ответила на вопросы. Закон о страховании отложили
Страхование жилья. Более 60 миллионов сомов выплатил Госстрах в 2024-м
В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Депутаты требуют отменить обязательное страхование для продающего жилье
Не выдавать справки тем, кто не застраховал жилье, предлагают чиновники
Популярные новости
Мы&nbsp;хотим, чтобы Кыргызстан и&nbsp;кыргызы имели особый статус в&nbsp;России&nbsp;&mdash; Темир Сариев Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев
&laquo;Росатом&raquo; просит не&nbsp;использовать слово &laquo;Киргизия&raquo;&nbsp;&mdash; Кыргызская Республика «Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Тихая смерть партий в&nbsp;Кыргызстане Тихая смерть партий в Кыргызстане
Депутата ЖК&nbsp;Балбака Тулобаева выдвинули в&nbsp;состав Совета по&nbsp;делам правосудия Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия
Бизнес
KFC Night Run&nbsp;&mdash; 2025: тысячи бегунов и&nbsp;незабываемая атмосфера вечерней столицы KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
ОСАГО с&nbsp;максимальной выгодой. Получите до&nbsp;20&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;MBANK ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
20 июня, пятница
15:38
Нарушение визового режима в США. МИД Кыргызстана выступил с заявлением Нарушение визового режима в США. МИД Кыргызстана выступ...
15:38
В КР упростили оформление страховых полисов через мобильное приложение «Тундук»
15:32
В 2025 году в Бишкеке отремонтируют 13 тысяч погонных метров тротуаров
15:30
Главы КР и РФ хотят разработать принципы единого образовательного пространства
15:18
Порядок использования средств из накопительного пенсионного фонда упрощен