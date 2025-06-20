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Власть

Кабмин утвердил новые правила выдачи международных разрешений автоперевозчикам

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок выдачи международных и многосторонних разрешений для автоперевозчиков. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Новые правила направлены на повышение прозрачности и контроля в сфере выдачи разрешений для транспортных компаний. В частности, уточнены требования к грузовым автомобилям с максимальной массой свыше 6 тонн, введены автоматизированные системы учета выданных и использованных разрешений.

Предусмотрен электронный прием заявок и оплаты, что существенно упрощает процедуру для перевозчиков. Неиспользованные или утраченные разрешения теперь автоматически учитываются, и в случае нарушений предусмотрены меры согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Изменения вступают в силу 5 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333440/
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