Обновленные правила техосмотра и регистрации авто: что изменится для водителей

Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в правила технического регулирования и регистрации транспортных средств. Новые поправки призваны упростить процедуры и повысить качество контроля за состоянием автомобилей на дорогах.

Эксперты, которые проверяют машины на соответствие стандартам, теперь будут проходить обновленную процедуру подтверждения квалификации. Будет обновлен единый реестр таких специалистов. Это поможет улучшить качество техосмотра и сделать проверки более надежными.

Теперь транспортные средства, прошедшие проверку на соответствие требованиям, можно быстрее и проще зарегистрировать или перерегистрировать. Это сократит время и бумажную волокиту для водителей.

Власти уточнили, какие органы и в каком порядке будут заниматься контролем технического состояния транспорта, что повысит прозрачность и ответственность.

Постановление кабинета министров вступит в силу 5 июля 2025 года.