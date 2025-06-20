11:35
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Обновленные правила техосмотра и регистрации авто: что изменится для водителей

Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в правила технического регулирования и регистрации транспортных средств. Новые поправки призваны упростить процедуры и повысить качество контроля за состоянием автомобилей на дорогах.

Эксперты, которые проверяют машины на соответствие стандартам, теперь будут проходить обновленную процедуру подтверждения квалификации. Будет обновлен единый реестр таких специалистов. Это поможет улучшить качество техосмотра и сделать проверки более надежными.

Теперь транспортные средства, прошедшие проверку на соответствие требованиям, можно быстрее и проще зарегистрировать или перерегистрировать. Это сократит время и бумажную волокиту для водителей.

Власти уточнили, какие органы и в каком порядке будут заниматься контролем технического состояния транспорта, что повысит прозрачность и ответственность.

Постановление кабинета министров вступит в силу 5 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333438/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан поддержал новые правила безопасности газа в ЕАЭС. Что еще?
В Кыргызстане появится госкомпания по обеспечению страны топливом
В «Ынтымак Ордо» проходит коллегия администрации президента
Садыр Жапаров выступил против обязательного техосмотра автомобилей
Садыр Жапаров объявил выговор Акылбеку Жапарову и ряду госчиновников
Кабмин утвердил положение о корпоративных накопительных пенсионных фондах
Депутаты приняли закон, обязывающий кабмин выполнять поручения Жогорку Кенеша
Минэкономики предлагает поэтапно ввести обязательный техосмотр для всех машин
Члены кабмина посмотрели национальный мюзикл «Жамийла»
В Джалал-Абадской области проводили фиктивный техосмотр машин
Популярные новости
Мы&nbsp;хотим, чтобы Кыргызстан и&nbsp;кыргызы имели особый статус в&nbsp;России&nbsp;&mdash; Темир Сариев Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев
&laquo;Росатом&raquo; просит не&nbsp;использовать слово &laquo;Киргизия&raquo;&nbsp;&mdash; Кыргызская Республика «Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Депутата ЖК&nbsp;Балбака Тулобаева выдвинули в&nbsp;состав Совета по&nbsp;делам правосудия Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия
Садыр Жапаров открыл завод по&nbsp;производству керамической плитки в&nbsp;Чуйской области Садыр Жапаров открыл завод по производству керамической плитки в Чуйской области
Бизнес
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
Лето с&nbsp;Honor и&nbsp;O!Store: кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов + фирменные подарки Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Связь без границ: MEGA делает 4G&nbsp;еще доступнее для жителей всех регионов Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
20 июня, пятница
11:26
В МВД России рассказали, сколько трудовых мигрантов приехали из Кыргызстана В МВД России рассказали, сколько трудовых мигрантов при...
11:22
Электронная коммерция становится важным элементом экономики Кыргызстана
11:19
Обновленные правила техосмотра и регистрации авто: что изменится для водителей
11:16
Минздрав не может закрыть клиники, использующие недоказанные методы лечения
11:09
Реконструкция постамента Манаса и малая арена Омурзакова: как идет строительство