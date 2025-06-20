Социальный контракт. В Кочкорском районе вручили сертификаты на 150 тысяч сомов

Глава Министерства труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров вручил первые сертификаты на сумму 150 тысяч сомов каждый участникам программы «Социальный контракт» в Кочкорском районе.

По его словам, за последние три года с учетом роста цен на товары и услуги размер социальной помощи в рамках программы увеличен со 100 тысяч до 150 тысяч сомов.

На сегодня заключено 35 тысяч 226 контрактов, при этом около 95 процентов участников — это женщины из сельской местности. C момента запуска программа помогла создать более 43 тысяч дополнительных рабочих мест, улучшив условия жизни более чем 190 тысяч человек по всей республике.

Особое внимание чиновник уделил успешным кейсам в Кочкорском районе. Здесь за три года реализовано 264 бизнес-проекта, в том числе:

131 — в сфере сельского хозяйства;

88 — в производственном секторе;

28 — в сфере услуг;

17 — в торговле.

В пример привели участницу Гүлбарчын Мунарбек кызы, мать пятерых детей. Ее годовой доход от бизнеса, открытого при поддержке контракта, достиг 1 миллиона сомов.

В 2025-м планируется охватить программой 13 тысяч 333 семьи.

«Вы движущая сила новой экономической волны. Ваши идеи, превращенные в реальность, помогают развивать регионы и создавать рабочие места. Пусть этот день станет началом вашего большого пути к успеху! Вместе с вами мы можем построить сильную страну», — сказал Равшанбек Сабиров.