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Власть

Алюминиевая ассоциация России заинтересована в сотрудничестве с Кыргызстаном

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) провел ряд встреч, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества с российскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, чиновник встретился с председателем Алюминиевой ассоциации Ириной Казовской и руководством компании «РусАл».

«На встрече презентованы проекты, реализуемые в России и за ее пределами, на основе инновационных алюминиевых решений, широко используемых в строительстве мостов, дорог и металлоконструкций. Обсужден широкий спектр вопросов, касающихся перспектив развития алюминиевой отрасли и возможностей партнерства между Кыргызстаном и ассоциацией. По итогам встречи достигнута договоренность о бизнес-миссии ассоциации в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Первый зампред кабмина встретился с замгендиректора «Росхим» Мариной Бортовой, где основной темой обсуждения стали перспективы участия компании в реализации химических проектов в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333372/
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