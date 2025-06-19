В Ак-Талинском районе Нарынской области местные избили рабочих из КНР, строящих железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Камила Талиева.

По ее словам, инцидент произошел недавно.

«По информации, дошедшей до меня, в Ак-Тале местные парни избили рабочих из КНР и повредили им технику. Обеспечьте безопасность ради дружбы двух народов. Дайте поручение правоохранительным органам», — сказала нардеп.

В пресс-службе УВД Нарынской области 24.kg сообщили, что факта избиения рабочих из Китая у них не зарегистрировано.