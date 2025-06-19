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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

В Ак-Тале местные избили рабочих из Китая, строящих железную дорогу — депутат ЖК

В Ак-Талинском районе Нарынской области местные избили рабочих из КНР, строящих железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Камила Талиева.

По ее словам, инцидент произошел недавно.

«По информации, дошедшей до меня, в Ак-Тале местные парни избили рабочих из КНР и повредили им технику. Обеспечьте безопасность ради дружбы двух народов. Дайте поручение правоохранительным органам», — сказала нардеп.

В пресс-службе УВД Нарынской области 24.kg сообщили, что факта избиения рабочих из Китая у них не зарегистрировано. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/333355/
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