В ГНС рассказали, как будут снижать налоговую нагрузку для граждан и бизнеса

В рамках реализации стратегических государственных задач в целях уменьшения налоговой нагрузки для населения и субъектов предпринимательства в Жогорку Кенеше во втором чтении рассматривается проект законодательного акта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Проектом закона списываются налоговые задолженности:
— образованные за налоговые периоды до 1 января 2022 года;
— образованные за налоговые периоды до 1 января 2025-го по налогу на имущество на транспортное средство;
— плательщикам страховых взносов по государственному социальному страхованию задолженность по пени, штрафам и финансовым санкциям, при отсутствии или при оплате основной задолженности.
Проектом также предусматривается:
- упразднение транспортного налога;
- налоговые льготы на сельхозугодья;
- запрет на проверки субъектов малого бизнеса;
- упрощение процедуры выезда за границу для должников;
- введение патентной системы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность.
По единому налогу предусмотрено:
— увеличение допустимого порога объема выручки в год с 30 миллионов сомов до 50 миллионов сомов для субъектов, осуществляющих торговую деятельность со ставкой в размере 0,5 процента;
— установление ставки в размере 0,25 процента для субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации ювелирных изделий;
— установление ставки в размере 4 процентов для субъектов при реализации товаров в адрес обезличенных субъектов;
— упразднение ставок в размерах 0,1 процента и 1 процент;
— установление ставки налога с продаж при реализации товаров в адрес:
- субъектов единого налога, применяющих ставки в размере 0 и 0,5 процента, а также субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, в размере 2 процентов при наличном расчете, в размере 1 процента при безналичном расчете;
- обезличенных субъектов в размере 2 процентов.
Документ также включает налог на транзакцию по ставке 0,2 процента и внедрение института «Рейтинг налогоплательщика».
Как отмечается, меры направлены на развитие малого предпринимательства с достижением уровня среднего и на развития среднего предпринимательства с целью достижения уровня крупного.
«В то же время в стратегических направлениях Налоговой службы предусмотрено создание системы масштабной аналитической работы, которая будет направлена на выявление недобросовестных налогоплательщиков, предотвращение дробления деятельности путем применения льготного режима малого бизнеса и мониторинга экономической истории деятельности», — подчеркнули в ГНС.
Таким образом со стороны государства будет обеспечен контроль за деятельностью налогоплательщиков, применяющих льготные режимы и справедливый подход к единообразию ведения бизнеса.