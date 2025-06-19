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Власть

В ГНС рассказали, как будут снижать налоговую нагрузку для граждан и бизнеса

В рамках реализации стратегических государственных задач в целях уменьшения налоговой нагрузки для населения и субъектов предпринимательства в Жогорку Кенеше во втором чтении рассматривается проект законодательного акта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Проектом закона списываются налоговые задолженности:

— образованные за налоговые периоды до 1 января 2022 года;

— образованные за налоговые периоды до 1 января 2025-го по налогу на имущество на транспортное средство;

— плательщикам страховых взносов по государственному социальному страхованию задолженность по пени, штрафам и финансовым санкциям, при отсутствии или при оплате основной задолженности.

Проектом также предусматривается:

  • упразднение транспортного налога;
  • налоговые льготы на сельхозугодья;
  • запрет на проверки субъектов малого бизнеса;
  • упрощение процедуры выезда за границу для должников;
  • введение патентной системы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность.

По единому налогу предусмотрено:

— увеличение допустимого порога объема выручки в год с 30 миллионов сомов до 50 миллионов сомов для субъектов, осуществляющих торговую деятельность со ставкой в размере 0,5 процента;

— установление ставки в размере 0,25 процента для субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации ювелирных изделий;

— установление ставки в размере 4 процентов для субъектов при реализации товаров в адрес обезличенных субъектов;

— упразднение ставок в размерах 0,1 процента и 1 процент;

— установление ставки налога с продаж при реализации товаров в адрес:

  • субъектов единого налога, применяющих ставки в размере 0 и 0,5 процента, а также субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, в размере 2 процентов при наличном расчете, в размере 1 процента при безналичном расчете;
  • обезличенных субъектов в размере 2 процентов.

Документ также включает налог на транзакцию по ставке 0,2 процента и внедрение института «Рейтинг налогоплательщика».

Как отмечается, меры направлены на развитие малого предпринимательства с достижением уровня среднего и на развития среднего предпринимательства с целью достижения уровня крупного.

«В то же время в стратегических направлениях Налоговой службы предусмотрено создание системы масштабной аналитической работы, которая будет направлена на выявление недобросовестных налогоплательщиков, предотвращение дробления деятельности путем применения льготного режима малого бизнеса и мониторинга экономической истории деятельности», — подчеркнули в ГНС.

Таким образом со стороны государства будет обеспечен контроль за деятельностью налогоплательщиков, применяющих льготные режимы и справедливый подход к единообразию ведения бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333260/
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