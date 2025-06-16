Спикер ЖК подарил многодетной семье машину. Купил ее на свои средства

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу передал ключи от автомобиля Honda Stepwgn семье Майрамбека Алыбаева, в которой воспитываются 14 детей. Машину спикер купил на свои средства. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Торага отметил, что увеличение численности населения является приоритетным направлением государственной политики.

«Учитывая будущее демографической ситуации, нам необходимо укреплять институт семьи и оказывать поддержку многодетным семьям. Потому что мы сможем поднять Кыргызстан только усилиями и помощью нашего населения. Как показывает опыт некоторых передовых стран, численность населения имеет особое значение для прогресса страны», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.