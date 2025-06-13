Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Абдыкапар Султанов

В возрасте 66 лет скончался экс-депутат Жогорку Кенеша, заслуженный работник промышленности Абдыкапар Маданбекович Султанов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Абдыкапар Султанов родился 7 октября 1958 года в селе Бирдик Ноокенского района Джалал-Абадской области.

В 1983 году окончил Фрунзенский политехнический институт.

С 1983 по 1990 год работал электрослесарем 4-го разряда под землей, механиком, заместителем начальника, начальником, механиком, горным мастером участка открытых работ шахты «Кок-Янгак».

В 1990 — 1992 годах являлся заместителем начальника, начальником подземного участка шахты «Кок-Янгак».

В 1992 году по 1998 год был заместителем директора по производству, главным инженером, директором шахты «Кок-Янгак».

С 1998 по 2015 год — директор ОсОО «Тегене».

В 2015 году был избран депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва.