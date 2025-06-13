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Власть

Детский омбудсмен и фонд «SOS — Детские деревни» активизируют сотрудничество

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева встретилась с председателем правления международного фонда «SOS — Детские деревни» Ланной Идрисс. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере защиты прав и интересов детей, включая поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Особое внимание стороны уделили перспективным направлениям дальнейшего взаимодействия, таким как развитие института приемной семьи, сопровождение семей и детей, оказавшихся в уязвимом положении, и профилактическая работа на уровне сообществ», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны подтвердили стремление к продолжению конструктивного партнерства, направленного на укрепление системы социальной защиты и улучшение положения детей в Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332658/
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