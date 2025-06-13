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Власть

Военных из стран СНГ, учащихся в России, освободили от миграционных требований

Военнослужащих из государств СНГ, обучающихся в России, освободили от миграционных требований. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе отмечается, что до конца 2027 года военные из стран Содружества Независимых Государств, обучающиеся в России, а также члены их семей освобождаются от прохождения обязательных мероприятий для регистрации иностранцев.

Как следует из текста указа, все они могут находиться в РФ вместе со своими семьями «без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования».

Реализацию документа будет обеспечивать Министерство внутренних дел совместно с Минобороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332558/
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