Кабмин внес изменения в постановление о регулировании работы госпредприятий

Кабинет министров внес поправки в постановление правительства от 11 сентября 2019 года № 468 «О приведении в порядок деятельности государственных предприятий». Соответствующее решение опубликовано на официальном портале.

Изменения направлены на совершенствование порядка управления государственными предприятиями. В частности, в документ включены следующие нововведения:

В положение о государственных предприятиях добавлен новый пункт, согласно которому кандидатуры на должность заместителя руководителя предприятия теперь будут вноситься на рассмотрение уполномоченному органу в сфере управления госимуществом.

В пункте 30 заменены слова «руководитель предприятия» на «орган государственного управления», что расширяет полномочия регулирующих органов.

Также уточнены процедуры освобождения от должности и применения поощрений или дисциплинарных взысканий как в отношении руководителей, так и их заместителей. Эти действия теперь осуществляются на основании анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности и согласования с госорганами.

Уточнен порядок назначения и освобождения от должности заместителей руководителей госпредприятий — они будут назначаться уполномоченным органом по предложению государственного органа управления.

Постановление вступает в силу 23 июня.