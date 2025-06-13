В КР введен запрет на выдачу лицензий на обучение для получения медобразования

Кабинет министров ввел временный запрет в Кыргызстане на лицензирование образовательной деятельности по программам высшего медицинского и фармацевтического профессионального образования. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Уточняется, что мораторий будет действовать с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2027-го, за исключением переоформления, приостановления, возобновления и аннулирования лицензии.

Документ разработан в целях повышения качества подготовки медицинских и фармацевтических кадров.

Министерству науки, высшего образования и инноваций поручено разработать и внести на утверждение в кабмин проект решения о внесении изменений в нормативный правовой акт, регулирующий процедуру лицензирования образовательной деятельности.