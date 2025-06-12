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Власть

На 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Кульсара Сулайманова

Фото из интернета

Общество и аграрная отрасль понесли тяжелую утрату. Одна из выдающихся женщин кыргызского народа, Герой Социалистического Труда времен Советского Союза Кульсара Сулайманова ушла из жизни на 95-м году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кульсара Сулайманова родилась 1 января 1930-го в селе Каптал-Арык Чуйской области. Ее имя тесно связано с сельским хозяйством Кыргызстана.

44 года плодотворно трудилась на плантациях сахарной свеклы. В 1944-м, в возрасте 14 лет, начала работать в колхозе имени Ивана Панфилова Калининского района Киргизской ССР.

В 1956 году назначена звеньевой по сахарной свекле, успешно перевыполнила план пятилетки и стала известна по всей республике. В 1965-м за успехи в повышении урожайности сахарной свеклы награждена орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот» указом президиума Верховного Совета СССР и получила звание Героя Социалистического Труда.

После Великой Отечественной войны, в 17 лет, создала семью, вырастила 12 детей, за что награждена золотой звездой и удостоена звания матери-героини.

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР VII и VIII созывов от Киргизской ССР. Была делегатом XIV и XXV съездов Коммунистической партии Кыргызстана.

За достижения в сельском хозяйстве в 1976 году награждена орденом Октябрьской Революции и орденом Трудового Красного Знамени.

В 1994-м Кульсаре Сулаймановой доверено право торжественно открыть первый Курултай народов КР.

В 2000 году указом главы государства награждена медалью «Данк».

За вклад в развитие аграрного сектора имя Кульсары Сулаймановой внесено в республиканскую книгу «Летопись трудовой славы», посвященную почетным гражданам, отличившимся в этой отрасли. Уже при жизни в Панфиловском районе ей установлен бронзовый бюст, открыт музей в Каинды, а одной из улиц присвоено ее имя.

Светлый образ Кульсары Сулаймановой, внесшей значительный вклад в развитие сельского хозяйства Кыргызской Республики, навсегда останется в памяти кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332511/
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