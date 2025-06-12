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Власть

Мэр Бишкека сделал выговор за слабый полив зеленых зон

Фото мэрии. Градоначальник сделал выговор за слабый полив зеленых зон

В Бишкеке активизировали ночной автополив зеленых насаждений.

По данным мэрии, ежедневно с 19.00 до 00.00 на улицы города выходит 47 единиц специализированной техники муниципальных предприятий «Бишкекзеленхоз», «Тазалык» и «Бишкекводоканал». Это более чем в два раза больше, чем в прошлом году (в 2024-м полив обеспечивали лишь 20 машин).

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Мэр города Айбек Джунушалиев остался недоволен текущим состоянием полива. Во время вечернего выезда он лично проверил ход работ и выявил ряд недочетов, особенно в парковых зонах, где уровень увлажнения оказался неудовлетворительным.

По итогам проверки директору МП «Бишкекзеленстрой» объявили выговор. Глава города поручил провести служебную проверку, дать оценку работе мастеров, устранить все выявленные недостатки и усилить контроль за автополивом.

Главы районных администраций получили отдельное поручение: обеспечить регулярный полив на своих территориях, особенно вблизи участков, где проходят дорожные работы. Кроме того, Айбек Джунушалиев потребовал активизировать восстановление ирригационной системы столицы. На это на каждый район выделили по 150 миллионов сомов — средства пойдут на ирригацию, ремонт тротуаров и внутренних дорог.

Градоначальник подчеркнул, что вопрос полива должен находиться под постоянным контролем, и поручил оперативно производить покос сухой травы во избежание пожаров в жаркий сезон.

Мэрия обратилась к жителям и гостям Бишкека: если заметили не политое дерево или засохший газон, сообщите об этом через мобильное приложение «Мой город», прикрепив фото и адрес. Службы обязуются оперативно отреагировать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332509/
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