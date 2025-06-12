Чиновники, получившие выговор, не смогут выезжать в зарубежные командировки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, глава государства внес изменения в Указ «О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях».

Согласно нему, усилена ответственность государственных служащих, занимающих политические должности.

Если чиновник получает дисциплинарное взыскание (например выговор или строгий выговор), он не сможет выезжать в зарубежные командировки. Выплата премий и стимулирующих выплат временно приостанавливается.

Фото публикация Дайырбека Орунбекова

Дайырбек Орунбеков отметил, что этот шаг направлен на повышение ответственности политических служащих.

«Теперь каждый руководитель или высокопоставленный чиновник обязан четко исполнять свои обязанности, быть внимательным, соблюдать закон и порядок», — заключил он.