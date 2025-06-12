Чиновники, получившие выговор, не смогут выезжать в зарубежные командировки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков.
По его словам, глава государства внес изменения в Указ «О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях».
Согласно нему, усилена ответственность государственных служащих, занимающих политические должности.
Если чиновник получает дисциплинарное взыскание (например выговор или строгий выговор), он не сможет выезжать в зарубежные командировки. Выплата премий и стимулирующих выплат временно приостанавливается.
«Теперь каждый руководитель или высокопоставленный чиновник обязан четко исполнять свои обязанности, быть внимательным, соблюдать закон и порядок», — заключил он.