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Власть

Депутат сообщила о коррупции в «Кыргызфармации» при закупке речевых процессоров

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсара Абдибаева сообщила о коррупции в «Кыргызфармации» при закупке речевых процессоров для детей с кохлеарными имплантами.

К нардепу обратилась директор благотворительного фонда «Уккум келет» («Хочу слышать») Назгуль Толепбергенова. В 2024 году из госбюджета для закупки запчастей к речевым процессорам для детей с кохлеарными имплантами выделено 5 миллионов сомов.

«Заказчиком этих комплектующих утверждено государственное учреждение «Кыргызфармация». Но при закупе допущены нарушения законодательства и коррупционные схемы. Отмечается, что закупленные товары не доставлены пациентам своевременно и по неизвестным причинам находились на складе более двух месяцев, в то время как дети нуждались в замене запчастей. Кроме того, из-за нецелевого использования выделенных средств государству причинен ущерб в 1,4 миллиона сомов», — зачитала обращение Айсара Абдибаева.

В связи с этим она попросила проконтролировать этот вопрос и дать протокольное поручение соответствующим органам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332311/
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