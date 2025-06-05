Трамп и Путин переговорили по телефону: комментарий помощника президента России

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону продлился 1 час 10 минут. Президент РФ поделился с американским коллегой итогами второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

Другие заявления официального представителя лидера российского государства:

Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, осуществив атаки по гражданским целям и мирному населению;

Российская сторона не поддалась на провокации Киева, второй раунд состоялся. Президент РФ подробно остановился на содержаниях и итогах переговоров;

Тема ударов по военным аэродромам РФ была затронута — Вашингтон не был в курсе;

Трамп внимательно выслушал оценку Москвы атакам Киева на российские мосты и аэродромы;

Меморандумы по урегулированию украинского конфликта будут изучаться в Киеве и в Москве, после чего переговоры будут продолжены;

В диалоге двух лидеров был сделан особый акцент на атаках против гражданского населения России;

Помимо Украины, был обсужден ряд международных вопросов с акцентом на переговорам по ядерной иранской программе;

Затрагивался Ближний Восток, в том числе вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном;

Лидеры условились продолжить диалог на высшем уровне.

Ранее о телефонном разговоре в своей социальной сети рассказал президент США.

Позже Дональд Трамп удалил свой пост в Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. А потом снова его опубликовал - изменений в тексте не было.