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Власть

Кыргызстан и Таджикистан начали важный этап укрепления двусторонних отношений

Фото пресс-службы кабмина

Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей между президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, а также ряд актуальных вопросов, включенных в повестку кыргызско-таджикского сотрудничества.

Главы правительств обсудили вопросы увеличения объемов товарооборота между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы, касающиеся авиасообщения, отметив, что эти направления станут дополнительным стимулом для развития туризма, бизнеса и культурных связей между двумя народами.

В завершение встречи Адылбек Касымалиев и Кохир Расулзода заявили о начале важного этапа укрепления двусторонних отношений, выразили уверенность в дальнейшем углублении политического, экономического и культурного сотрудничества между странами, а также поздравили народы двух государств с наступающим праздником Курман айт.

Напомним, в рамках рабочей поездки Адылбек Касымалиев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331598/
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