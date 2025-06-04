Кыргызстан и Таджикистан начали важный этап укрепления двусторонних отношений

Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей между президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, а также ряд актуальных вопросов, включенных в повестку кыргызско-таджикского сотрудничества.

Главы правительств обсудили вопросы увеличения объемов товарооборота между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы, касающиеся авиасообщения, отметив, что эти направления станут дополнительным стимулом для развития туризма, бизнеса и культурных связей между двумя народами.

В завершение встречи Адылбек Касымалиев и Кохир Расулзода заявили о начале важного этапа укрепления двусторонних отношений, выразили уверенность в дальнейшем углублении политического, экономического и культурного сотрудничества между странами, а также поздравили народы двух государств с наступающим праздником Курман айт.

Напомним, в рамках рабочей поездки Адылбек Касымалиев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.