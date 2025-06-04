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Власть

Обеспечение застрахованных кыргызстанцев льготными лекарствами возложили на ФОМС

В целях обеспечения экономической и физической доступности застрахованного населения и льготных категорий населения к лекарственным средствам на амбулаторном уровне принято постановление «Об утверждении положений о льготном лекарственном обеспечении населения на амбулаторном уровне через аптечные организации». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, документ подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Управление программой льготного обеспечения лекарствами разделено на два направления: обеспечение льготных категорий больных в рамках государственной программы гарантий возложено на Министерство здравоохранения, а обеспечение застрахованного населения — на ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331597/
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