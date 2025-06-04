Кабмин КР утвердил положение о порядке получения общего образования вне школ

В Кыргызстане принято постановление об утверждении положения о порядке получения общего образования в форме семейного образования. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, документ определяет порядок получения образования обучающимися в форме семейного образования вне школ в рамках преемственных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

«Положение регламентирует деятельность общеобразовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности, устанавливает порядок организации деятельности территориальных органов управления образованием, местной госадминистрации и органов МСУ с родителями детей, обучающихся в форме семейного образования. Документ также определяет их задачи, функции и полномочия, а также порядок взаимоотношений между ними», — говорится в сообщении.