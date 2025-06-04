Садыр Жапаров поздравил Ли Чжэ Мена с избранием на пост президента Южной Кореи

Фото из интернета. Ли Чжэ Мен

Глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Ли Чжэ Мена с избранием на должность президента Республики Корея (Южная Корея). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с уверенной победой на президентских выборах. Их результаты являются ярким свидетельством доверия и поддержки народа вашей прагматичной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в поздравительной телеграмме.

«Выражаю готовность и впредь вносить вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государствами», — отметил Садыр Жапаров.



Президентские выборы в Южной Корее состоялись 3 июня 2025 года. Они были проведены досрочно после импичмента предыдущего президента Юн Сок Еля, который был отстранен от должности за попытку введения военного положения в декабре 2024 года.

По итогам голосования победу одержал кандидат от оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен, набрав 49,42 процента голосов. Его основной соперник, представитель консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су, получил 41,15 процента голосов.

Явка на выборах составила 77,8 процента, что является самым высоким показателем с 1997 года.

В соответствии с Конституцией Республики Корея, новоизбранный президент вступил в должность 4 июня 2025 года, без переходного периода.