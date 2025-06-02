Паспорта образца 2025 года с усиленной защитой будут выдавать кыргызстанцам

В Министерстве цифрового развития и инновационных технологий инициируют внедрение новых образцов ID-карт и общегражданских паспортов. Проект соответствующего постановления кабмина «О вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что документ разработан в связи с окончанием бланков общегражданских паспортов образца 2023 года и паспортов образца 2024-го (ID-карта), в целях введения в оборот общегражданского паспорта, соответствующего изменениям, внесенным в изображение Государственного флага КР, а также в целях введения в оборот национальных паспортов образца 2025 года с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами.

Проектом постановления предлагается утвердить положения об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2025-го и об общегражданском паспорте гражданина КР образца 2025 года.

Национальные паспорта образца 2025-го будут выдаваться по окончании бланков паспортов образца 2024 и 2023 годов.

Образцы новых паспортов будут направлены в иностранные государства. Чиновники также должны будут провести оповестительную кампанию о начале выдачи новых документов.

Идентификационная карта может иметь тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушениями зрения (по желанию владельца).