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Власть

В Бишкек стартовал футбольный турнир «Мурас» с участием Садыра Жапарова

Сегодня в столице Кыргызстана начался традиционный дружеский футбольный турнир «Мурас», в котором участвует президент Садыр Жапаров. Соревнования продлятся два дня, 31 мая и 1 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент, поздравляя всех с началом турнира, напомнил, что он проходит в восьмой раз, и отметил, что его главная цель — популяризация здорового образа жизни среди населения и пробуждение интереса к спорту, в частности к футболу.

Садыр Жапаров подчеркнул значительные инфраструктурные изменения в сфере спорта. По его словам, по всей стране строят бассейны, современные стадионы, спортивные залы для бокса, борьбы и других видов спорта.

«Недавно мы открыли стадион в селе Беш-Кунгей и передали команде «Талант». А неделю назад мы завершили ремонт стадиона в городе Караколе. Он стал домашней ареной команды «Барс». До этого начались работы по строительству новых стадионов и капитальному ремонту уже имеющихся в регионах страны», — рассказал глава государства.

Он отметил, что турнир «Мурас» полностью оправдал возложенные на него задачи, и с каждым годом растет интерес к спорту среди государственных служащих и населения в целом.

Президент выразил уверенность, что популяризация физической культуры и регулярные занятия спортом являются одной из эффективных мер профилактики заболеваний.

Всего в соревнованиях участвуют 16 команд. Игры проходят на двух площадках: в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром-детям».

Среди участников турнира команды, представляющие:

  • администрацию президента, кабинет министров, государственные органы и ведомства — «Президенттин командасы»;
  • работников культуры и искусства — «Онор»;
  • банков и бизнеса — «Банктар жана Бизнес»;
  • СМИ и блогеров — «Журналисттер»;
  • спортивные федерации, звезд спорта, легенд ФК «Алга» — «Спорт Чеберлери»;
  • Жогорку Кенеш и местные кенеши — «Жогорку Кенеш»;
  • полпредов президента в областях, мэров городов, акимов районов — «Аймактар»;
  • духовенство — «Ыйман»;
  • систему здравоохранения — «Ден соолук»;
  • систему образования — «Билим»;
  • судебную власть — «Фемида»;
  • органы национальной безопасности — «Коопсуздук»;
  • правоохранительные органы МВД — «Динамо»;
  • органы прокуратуры — «Көзөмөл»;
  • дипломатический корпус — «Элчилер»;
  • Ассамблею народа КР и руководителей диаспор — «Достук».

Завтра, 1 июня, состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331099/
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