Кыргызстан и Италия подписали соглашение о поощрении и защите инвестиций

Садыр Жапаров сегодня, 30 мая в рамках рабочего визита в Казахстан на полях первого саммита «Центральная Азия – Италия» встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций, развитие партнерства в сферах энергетики, транспорта, водного сотрудничества, а также цифровой трансформации.

Джорджа Мелони поздравила Садыра Жапарова с подписанием договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, назвав его важным шагом на пути укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Она подчеркнула, что двусторонние отношения между Италией и Кыргызстаном уже находятся на высоком уровне, а подписание сегодня соглашения о поощрении и защите инвестиций служит дополнительным подтверждением этому.

Президент пригласил итальянских инвесторов к участию в реализации масштабных проектов в сфере гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и транспортной инфраструктуры.

В ходе встречи стороны подписали соглашение между Кыргызстаном и Италией о поощрении и защите инвестиций.

Оно открывает новые перспективы для активизации взаимодействия между деловыми кругами, а также укрепления партнерства в сфере экономики и инвестиций между двумя странами.