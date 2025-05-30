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Власть

Садыр Жапаров пригласил итальянские компании к сотрудничеству

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров сегодня, 30 мая, в рамках рабочего визита в Казахстан выступил на заседании первого саммита «Центральная Азия – Италия» в Астане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, тема саммита: «Общие горизонты. Диалог Центральной Азии и Италии во имя глобальной стабильности».

В мероприятии приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

«Товарооборот Кыргызстана с Италией за последние четыре года увеличился почти в пять раз. Кыргызстан активно развивает экономику, создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов», — сказал Садыр Жапаров.

Он пригласил итальянские компании к сотрудничеству в реализации проектов в таких секторах, как гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии, легкая промышленность, банковский сектор, цифровизация и туризм.

Президент отметил важность активного взаимодействия в сфере транспорта для укрепления торгово-экономических связей с Италией и странами Европейского союза.

«Кыргызстан придает большое значение развитию транспортной инфраструктуры, включая международные коридоры, связывающие Восток и Запад. Так, в декабре 2024 года начато строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая позволит сократить срок доставки грузов из Азии в Европу до 10 дней. Общий объем инвестиций в проект составляет $8 миллиардов. Мы готовы к взаимодействию с Италией в вопросах модернизации логистических цепочек, внедрения цифровых решений и создания эффективных маршрутов доставки», — отметил он.

Особое внимание глава государства уделил развитию возобновляемой энергетики в Кыргызстане, включая крупные проекты в сфере гидро- и солнечной энергетики, и выразил заинтересованность в привлечении итальянского опыта и технологий для реализации зеленых проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331054/
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