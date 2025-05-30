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Власть

Кыргызстан и Казахстан намерены довести двустороннюю торговлю до $3 миллиардов

Фото пресс-службы кабмина

Первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев встретился с министром национальной экономики Казахстана Сериком Жумангариным. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, встреча прошла на полях Международного форума в Астане.

«Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития кыргызско-казахстанского сотрудничества, включая вопросы торгово-экономических отношений, инвестиционные проекты и подготовку двусторонних мероприятий. Серик Жумангарин отметил, что между странами плодотворно развивается межправительственное сотрудничество и очередное заседание кыргызско-казахстанской межправительственной комиссии состоится в РК в текущем году», — говорится в сообщении.

Сторонами рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе подтверждена взаимная готовность активизировать реализацию совместных инвестиционных проектов для достижения целей по увеличению двусторонней торговли до $3 миллиардов к 2030 году.

В завершении встречи собеседники взаимно выразили готовность приложить максимальные усилия для дальнейшего наращивания экономического потенциала сотрудничества и своевременной реализации всех намеченных проектов и планов двусторонней повестки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331041/
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