Глава кабмина поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Кыргызстана

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Кыргызской Республики.

В своем обращении он подчеркнул, что построение сильного и независимого государства — это общая задача всех граждан страны. Особое внимание уделил сохранению мира и суверенитета Кыргызстана, отметив роль армии в обеспечении безопасности и стабильности.

«Кыргызский народ никогда не забудет трагические события 1999-2000 годов, когда бандформирования международных террористов вторглись на юг республики. Эти баткенские события стали первым боевым крещением нашей армии», — заметил Адылбек Касымалиев.

Он выразил благодарность всем военнослужащим, выполняющим задачи как на территории КР, так и за ее пределами, а также особо подчеркнул заслуги ветеранов и их вклад в воспитание будущих поколений.

«Мы твердо верим, что наши Вооруженные силы, имеющие 30-летнюю историю, способны пресечь любую попытку нарушения территориальной целостности страны», — заявил глава кабмина.

Он также добавил, что главной задачей является создание эффективной армии, способной обеспечить национальную безопасность.

«Убежден, что Вооруженные силы с честью выполнят все поставленные перед ними задачи. Пусть всегда небо будет ясным над нашим любимым Кыргызстаном!» — говорится в поздравлении.