Изменения климата обсудил Садыр Жапаров с постпредами иностранных стран при ООН

Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, принял постоянных представителей ряда иностранных государств при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства, приветствуя представителей Анголы, Белиза, Конго, Ганы, Кении, Мальты, Маврикии, Мозамбика, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Руанды, Сенегала, подчеркнул важность укрепления роли ООН как ключевого механизма международного сотрудничества и платформы для коллективного реагирования на глобальные вызовы. Особое внимание президент уделил проблемам изменения климата, назвав их угрозой не только для окружающей среды, но и для глобальной безопасности.

«Мы заявляем о нашей готовности к тесному сотрудничеству с вашими странами. Мы поддерживаем усилия, направленные на развитие экономического потенциала, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также борьбу с изменением климата», — отметил Садыр Жапаров.

Постоянные представители выразили признательность за теплый прием и высоко оценили вклад Кыргызстана в деятельность ООН, отметив, что страна демонстрирует активную позицию по ключевым глобальным вопросам, включая противодействие общим угрозам безопасности, устойчивое развитие и охрану биоразнообразия.

Они выразили готовность к углублению взаимодействия с Кыргызской Республикой как на многостороннем уровне, так и в двустороннем формате.