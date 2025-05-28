Легализация иностранцев в Кыргызстане. Кабмин утвердил временное положение

Временное положение об урегулировании правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Кыргызской Республики с нарушением миграционного законодательства, утвердил кабинет министров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Как отмечается, иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся до 10 июня 2025 года в уполномоченные органы с целью урегулирования своего статуса, смогут оформить разрешительные документы и избежать административной ответственности за ранее допущенные нарушения.
Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручили провести масштабную информационно-разъяснительную кампанию о возможностях легализации.
Временное положение устанавливает порядок легализации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Кыргызстане с нарушением миграционного законодательства.
Действие документа не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства:
-
не имеющих проездного документа;
-
получивших статус беженцев и лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженцев, а также лиц, ищущих убежище;
-
в отношении которых возбуждено уголовное дело в Кыргызской Республике, до окончания производства по делу;
-
в отношении которых есть вступившее в законную силу судебное решение, в том числе о выдворении;
-
представляющих опасность для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики и других лиц, проживающих в республике;
-
осуществляющих деятельность, представляющую угрозу безопасности Кыргызской Республики;
-
в случае наличия препятствующих материалов по линии правоохранительных органов;
-
в случаях, предусмотренных Законом КР «О внешней миграции».
Под добровольной легализацией понимается обращение иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося в Кыргызской Республики с нарушением миграционного законодательства и желающего урегулировать свое пребывание в стране или выехать из нее. Добровольно обратившиеся вправе оформить документы, дающие право на пребывание в Кыргызской Республике, независимо от ранее использованных оснований пребывания.
Легализация осуществляется посредством получения одного из следующих разрешительных документов:
-
регистрация по месту пребывания;
-
виза;
-
вид на жительство;
-
единое разрешение.
Порядок оформления документов (визы, регистрации, вида на жительство и других), предоставляющих право на пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства в Кыргызской Республике, производится в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими такой порядок.
Заявления, поданные до 10 июня 2025 года, подлежат рассмотрению в порядке, установленном временным положением. Заявление считается принятым к рассмотрению с момента предоставления всех необходимых документов для легализации пребывания.
Добровольная легализация иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на основании письма органов внутренних дел.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, желающий легализовать свое пребывание в Кыргызской Республики, обращается в уполномоченные государственные органы в области внешней миграции.
Для легализации своего пребывания в Кыргызской Республики иностранный гражданин или лицо без гражданства должен предоставить следующие документы:
-
проездной документ;
-
разрешительный документ, предоставляющий право на пребывание (в случае наличия);
-
письмо органов внутренних дел об отсутствии препятствующих материалов для легализации;
-
документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оформления документов, предоставляющих право на пребывание на территории Кыргызской Республики.