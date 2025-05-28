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Власть

Садыр Жапаров открыл памятник военнослужащим, погибшим при защите госграницы КР

Президент Садыр Жапаров сегодня в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» принял участие в церемонии открытия памятника военнослужащим, погибшим при защите государственной границы.

Главу государства сопровождали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и другие официальные лица.

Военнослужащие сняли полотно с памятника, после чего исполнен Государственный гимн Кыргызской Республики. После возложения цветов к мемориалу участники почтили память погибших минутой молчания. Затем произведен троекратный оружейный залп.



Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику, установленному в память о военнослужащих, погибших при защите государственной границы страны. Затем собравшиеся прочли молитву.

В завершение мероприятия президент побеседовал с родственниками героев и отметил, что их подвиг навсегда останется в памяти кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330655/
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