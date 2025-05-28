Надира Нарматова пожаловалась, что депутатов не пускают на проверку объектов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова пожаловалась, что Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства не пускает народных избранников на проверку строящихся объектов.

По ее словам, в последние годы парламентарии подвергаются преследованиям за честные высказывания.

«Мы вносим в список капитальных вложений Минстроя объекты, которые нужно построить. Это согласуется с Минфином. Но нам в последние годы не удается зайти на объекты, строительство которых инициировали мы сами, создаются препятствия. Оказывается, мы должны с Минстроем согласовывать инспекцию каждого объекта. Это что такое? Мы представители народа или госорган при Минстрое?» — спросила Надира Нарматова.